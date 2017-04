اگر پاکستان کلبھوشن یادیو کو پھانسی دیتا ہے تو بھارت کو چاہیے کہ بلوچستان کو ایک آزاد ملک تسلیم کرلے:سبرامینین سوامی

نئی دہلی (ڈیلی پاکستان آن لائن )بھارتیہ جنتا پارٹی کے رکن نے کہا ہے کہ اگر پاکستان کلبھوشن یادیو کو سزائے موت دیتا ہے تو بھارت کو چاہیے کہ بلوچستان کو ایک آزاد ملک تسلیم کر لے ۔

”دی ٹائمز آف انڈیا “ کے مطابق انتہا پسند حکمران جماعت بھارتیہ جنتا پارٹی(بی جے پی )کے رکن پارلیمنٹ سبرامینین سوامی نے گزشتہ روز پاکستان کی جانب سے ”را“ کے جاسوس کلبھوشن یادیو کو سزائے موت کا حکم سامنے آنے کے بعد اپنے ٹویٹ میں زہر اگلتے ہوئے کہا ہے کہ اگر ایسا ہو گا تو پھر بھارت کو بھی چاہئیے کہبلوچستان کو ایک آزاد ملک تسلیم کرے ۔

If Pak hangs Jadhav then India must recognise Baluchistan as an independent country