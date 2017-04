جرمنی میں فٹبال کلب کی بس کے قریب دھماکہ، ایک کھلاڑی زخمی

برلن (ڈیلی پاکستان آن لائن) جرمنی میں مقامی فٹبال کلب کی بس کے قریب دھماکہ ہوا ہے جس کے نتیجے میں ایک کھلاڑی زخمی ہوگیا، زخمی کھلاڑی کا تعلق بوروشیا ڈورٹ منڈ فٹبال ٹیم سے ہے ۔

غیر ملکی میڈیا کے مطابق دھماکے کے نتیجے میں بوروشیا ڈورٹ منڈ فٹبال ٹیم کا کھلاڑی مارک بارٹرا زخمی ہوگیا جسے ہسپتال منتقل کردیا گیا ہے۔اس دھماکے کے نتیجے میں بس میں سوار دیگر کھلاڑی محفوظ رہے تاہم بس کی کھڑکیوں کے شیشے ٹوٹ گئے ہیں۔ واضح رہے کہ مقامی وقت کے مطابق رات کو ساڑھے آٹھ بجے بوروشیا ڈورٹ منڈ کلب نے موناکو کلب کے خلاف چیمپئنز لیگ کا میچ کھیلنا تھا۔ تاہم دھماکے کے بعد یہ میچ بدھ کی رات مقامی وقت کے مطابق شام پونے 7 بجے تک ملتوی کردیا گیا ہے۔

#bvbasm has just been postponed until Wednesday, 12 April 1845 CET. Tickets remain valid. Thanks to everyone involved in the decision.