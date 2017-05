برطانیہ کی نیشنل ہیلتھ سروسز کے ہسپتالوں پر سائبر حملہ، میڈیکل آلات نے کام کرنا چھوڑ دیا

لندن (ڈیلی پاکستان آن لائن) برطانیہ کی نیشنل ہیلتھ سروس کے کمپیوٹر پر سائبر حملے کے بعد ملک بھر میں قائم ہسپتالوں اور ٹرسٹ کے کمپیوٹرز پر سائبر حملوں کے بعد ہسپتالوں کی تمام مشینوں اور میڈیکل آلات نے کام کرنا چھوڑ دیا۔

پاک، افغان اور اتحادی افواج کا جی ایچ کیو میں اہم اجلاس، داعش کے خلاف مشترکہ کوششوں پر اتفاق

برطانوی میڈیا کے مطابق برطانیہ میں این ایچ ایس کے کمپیوٹر سسٹم پر کئے جانے والے سائبر حملے کی وجہ سے تمام نظام تباہ ہوگیا۔ اس سائبر حملے سے لندن، بلیک برن، نوٹینگھم، کمبریااور ہیٹرفورڈشئیر میں ہسپتالوں اور ٹرسٹ کے ادارے متاثر ہوئے۔ ہسپتالوں کی مشینوںاور آلات کے کام نہ کرنے کی وجہ سے ایمرجنسی میں آنے والے مریضوں کو بھی مشکلات کا سامنا کرنا پڑا۔

Trusts and hospitals in these areas affected by NHS IT failure:



London

Nottingham

Cumbria

Hertfordshire https://t.co/M6Yf4lUVlC