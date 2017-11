عراق، ایران سرحدی علاقوں سمیت کئی ملکوں میں شدید زلزلہ ،ایران کے 8گاؤں متاثر،علاقے کی بجلی منقطع ، بڑے پیمانے پر تباہی کا خدشہ

عراق(ڈیلی پاکستان آن لائن)عراق اور ایران کے سرحدی علاقوں سمیت دوبئی ،کویت سمیت کئی ملکوں میں بیک وقت زلزلے کے شدید ترین جھٹکے محسوس کئے گئے ہیں ،امریکی جیولوجیکل سروے کے مطابق زلزلے کی شدت 7.2تھی،جبکہ اس کی گہرائی 52کلومیٹر ریکارڈکی گئی۔

ایرانی میڈیاکے مطابق اس زلزلے کو ایران کے کئی شہروں میں محسوس کیا گیا،جب کہ اس سے آٹھ گاﺅں کو نقصان پہنچا ہے جس سے ان علاقوں کی بجلی منقطع ہوگئی جبکہ ابتدائی طور پر اس شدید ترین زلزلے سے ہونے والی تباہی ،جانی یا مالی نقصان کے بارے میں کوئی اطلاعات نہیں ہیں لیکن بڑے پیمانے پر جانی و مالی نقصان کا خدشہ ظاہر کیا جا رہا ہے ۔

زلزلے کے جھٹکے ترکی ،اسرائیل،کویت اور متحدہ عرب امارات میں بھی محسوس کئے گئے ہیں جس سے ہر طرف خوف کی کیفیت پیدا ہو گئی ہے ۔

#baghdad : 7.2 earth quake hit border of #iraq and #iran and felt across #iraq and several countries near by pic.twitter.com/Wcw8RHQDmC