امریکی کی جانب سے گزشتہ روز افغانستان میں گرائے جانے والے دنیا کے سب سے بڑے بم کی قیمت کتنی ہے ؟ جواب اتنا زیادہ کہ کوئی تصور بھی نہیں کر سکتا

واشنگٹن (ڈیلی پاکستان آن لائن )امریکہ نے گزشتہ روز پاکستانی سرحد کے قریب افغان صوبہ ننگز ہار میں داعش کے ٹھکانوں پر نان کیمیائی بم گرادیا جس میں وسیع پیمانے پر نقصانات کے اندازے لگائے جارہے ہیں ، بم گرائے جانے کے بعد اب اس بم کی قیمت سے متعلق سوالات اٹھنا شروع ہوگئے اور ایک امریکی اخبار نے دعویٰ کیا ہے گرائے گئے بم کی قیمت ایک کروڑ 60 لاکھ ڈالر (تقریباً 167،752،000،0پاکستانی روپے) ہے۔

تفصیلات کے مطابق وکی لیکس کے بانی ایڈورڈ سنوڈن نے کہاکہ امریکہ کی جانب سے افغان صوبے ننگر ہار میں داعش کے ٹھکانے تباہ کرنے کیلئےگرائے دنیا کے سب سے بڑے اور خطرنا ک ترین نان نیوکلیئر بم کی قیمت 31کروڑ 40لاکھ امریکی ڈالر تھی ۔

The bomb dropped today in the middle of nowhere, Afghanistan, cost $314,000,000. https://t.co/mV6sJoMIFJ (credit @thenib) pic.twitter.com/aj0Om5RhAV