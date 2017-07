جنیوا (آئی این پی) پاکستان مخالف سرگرمیوں میں ملوث بھارتی ایجنٹ اور کالعدم بلوچ ریپبلکن پارٹی کے سربراہ براہمداغ بگٹی کی پینے پلانے کی سرگرمیوں کی ویڈیو منظر عام پر آگئی۔ سوشل میڈیا پر وائرل ہونے والی ویڈیو میں براہمداغ بگٹی ایک پارٹی میں شراب نوشی اور عیاشی کرتے دکھائی دے رہے ہیں۔

واضح رہے کہ وفاقی وزارت داخلہ کی جانب سے براہمداغ بگٹی کے ریڈوارنٹ جاری کئے جاچکے ہیں۔ براہمداغ بگٹی پر دہشتگردی، قتل و غارت کے مقدمات درج ہیں، عدالتیں براہمداغ بگٹی کو اشتہاری قرار دے چکی ہیں۔ خود ساختہ جلاوطنی کاٹنے والے کالعدم بلوچ ریپبلکن پارٹی کے سربراہ براہمداغ بگٹی نے سوئٹزرلینڈ میں سیاسی پناہ لے رکھی ہے اور بھارت مٰں بھی سیاسی پناہ لینے کیلئے درخواست دی ہوئی ہے۔

Great to see Braham-dog wasting Indian ₹ on fancy suits &

Champagne

The more he wastes, the less bombs go off in Balochistan! #PakNat???????? pic.twitter.com/tYhztbWTgl