پاکستان کے ساتھ تعلقات بہتر ہو رہے ہیں،کئی شعبوں میں تعاون پر شکر گزار ہیں،ڈونلڈ ٹرمپ

واشنگٹن (ڈیلی پاکستان آن لائن)امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا ہے کہ پاکستان کے ساتھ تعلقات بہترہورہے ہیں ، پاکستان اوراس کے رہنماؤں کے ساتھ بہترتعلقات کاآغازکررہے ہیں،سماجی رابطے کی ویب سائٹ ٹوئٹر پر اپنے پیغام میں امریکی صدر کا کہنا تھا کہ پاکستان نے بحیثیت قوم امریکاکاپھرسے احترام کرناشروع کردیاہے،کئی شعبوں میں پاکستان کے رہنماﺅں کے تعاون کے شکرگزار ہیں،ڈونلڈ ٹرمپ کا کہنا تھا کہ پاکستان نے کئی برس امریکاسے فائدہ اٹھایا،پاکستان کے ساتھ حقیقی تعلقات کاآغازکررہے ہیں۔

Starting to develop a much better relationship with Pakistan and its leaders. I want to thank them for their cooperation on many fronts.