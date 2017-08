سشما سوراج کا سوشل میڈیا پر علاج کی غرض سے آنے والے پاکستانیوں کو ویزا دینے کا اعلان

نئی دہلی(ڈیلی پاکستان آن لائن) بھارتی وزیر خارجہ سشما سوراج نے علاج کی غرض سے بھارت آنے کے خواہاں پاکستانیوں کو ویزے جاری کرنے کا اعلان کردیا۔

میڈیا رپورٹ کے مطابق بھارتی وزیر خارجہ سشما سوراج نے سماجی رابطوں کی ویب سائٹ ٹوئٹر پر اس بات کا اعلان کیا۔ سشما سوراج کا کہنا تھا کہ وہ پاکستانی شہری جو علاج کی غرض سے بھارت آنا چاہتے ہیں اور ان کی درخواستیں زیر التوا ہیں انہیں ویزے جاری کردیے جائیں گے بشرطیکہ ان کا کیس مضبوط ہونا چاہیے۔

On the auspicious occasion of India's Independence day, we will grant medical visa in all bonafide cases pending with us. @IndiainPakistan