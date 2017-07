ہونولولو کی رہائشی عمارت میں آگ لگنے سے 3 افراد ہلاک، ایک فائر فائٹر سمیت 13 زخمی

ہونو لولو (ڈیلی پاکستان آن لائن) امریکی ریاست ہوائی کے شہر ہونولو کی ایک بلندو بالا رہائشی عمارت میں آگ لگ گئی جس کے نتیجے میں 3 افراد ہلاک جبکہ13 زخمی ہوگئے جن میں سے 4 کی حالت سخت تشویشناک ہے۔ زخمیوں میں ایک فائر فائٹر بھی شامل ہے۔

امریکی میڈیا کے مطابق جمعہ کی دوپہر مقامی وقت کے مطابق 2 بج کر 15 منٹ پر 31 منزلہ رہائشی عمارت مارکو پولو کی 26 ویں منزل پر آگ لگ گئی جو دیکھتے ہی دیکھتے 28 ویں منزل تک پھیل گئی۔ آگ کی اطلاع ملتے ہی 20 فائر یونٹس اور 100 فائر فائٹرز جائے حادثہ پر پہنچ گئے اور امدادی سرگرمیاں شروع کردیں اور کئی گھنٹے کی جد و جہد کے بعد آگ پر قابو پالیا ۔

مقامی حکام کا کہنا ہے کہ آگ لگنے کی وجہ سے 16 افراد زخمی ہوئے جن میں ایک فائر فائٹر بھی شامل ہے۔ زخمیوں میں سے 3 لوگ موقع پر ہی ہلاک ہوگئے جبکہ کچھ لوگوں کو وہیں پر طبی امداد دے کر فارغ کردیا گیا تاہم ایک فائر فائٹر سمیت 4 افراد کو تشویشناک حالت میں ہسپتال منتقل کردیا گیا ہے۔

۔۔۔ ویڈیو دیکھیں ۔۔۔

Mike Goodlander sent in this video of the building fire at the Marco Polo.



Read more: https://t.co/Y3Oa1d2xrv pic.twitter.com/i1rinF5VvM