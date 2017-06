چین میں بچوں کے کنڈر گارٹن کے داخلی دروازے پر دھماکہ، 7 افراد ہلاک ، 59 زخمی

بیجنگ (ڈیلی پاکستان آن لائن) مشرقی چین میں ایک سکول کے داخلی دروازے پر ہونے والے ہولناک دھماکے کے نتیجے میں بچوں اور خواتین سمیت 7 افراد ہلاک اور 59 زخمی ہوگئے ہیں۔

پولیس حکام کا کہنا ہے کہ جیانگ ژو صوبے کے شہر فین شیان میں مقامی وقت کے مطابق شام 4 بج کر پچاس منٹ پر شوانگ شن کنڈرگارٹن کے داخلی دروازے پر دھماکہ ہوا جس کے نتیجے میں بچوں اور ان کے والدین سمیت 7 افراد ہلاک ہوگئے جبکہ اس دھماکے میں 59 سے زائد افراد زخمی ہوئے ہیں ، زخمیوں میں شیر خوار بچے اور خواتین بھی شامل ہیں۔

چین کے سرکاری خبر رساں ادارے پیپلز ڈیلی چائنہ نے اپنے سوشل میڈیا اکاﺅنٹ پر کچھ تصاویر اور ویڈیوز شیئر کی ہیں جن میں دیکھا جا سکتا ہے کہ بچوں کے کنڈر گارٹن یا نرسری کے گیٹ پر درجنوں پیرو جواں بے حس و حرکت پڑے ہوئے ہیں۔ ویڈیو میں نظر آرہا ہے کہ ہر طرف بچوں کے جوتے بکھرے ہوئے ہیں جبکہ متاثرین کے کپڑے بھی پھٹے ہوئے ہیں۔حکام کی جانب سے دھماکے کی نوعیت اور وجوہات کے بارے میں تاحال کچھ نہیں بتایا گیا اور اس بارے میں بھی کوئی بیان جاری نہیں ہوا جس سے اندازہ لگایا جا سکے کہ یہ واقعی دہشتگردی کا کوئی واقعہ ہے۔

ویڈیو دیکھیں

#Update: At least 7 killed, another 59 wounded in kindergarten #explosion in E. China’s Jiangsu; Investigation is underway pic.twitter.com/PD1CJcOoda