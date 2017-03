اقوام متحدہ نے اسرائیل کو نسل پرست اور متعصب ریاست قرار دے دیا

بیروت (ڈیلی پاکستان آن لائن)اقوام متحدہ نے اسرائیل کو متعصب اور نسل پرست ملک قرار دے دیا ۔اقوام متحدہ کے معاشی وسماجی کمیشن برائے مغربی ایشیانے ای ایس سی ڈبلیو اے کے 18رکن ممالک کی درخواست پر رپورٹ تیار کرتے ہوئے اسرائیل کو نسل پرست ریاست قرار دے دیا۔

ای سی ایل ڈبلیو کے ایگزیکٹیو ڈائریکٹر ریما خلاف نے رپورٹ کے اجراءکے لئے منعقد ہ تقریب سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ اسرائیل ایک متعصب ذہنیت کا ملک ہے۔اسرائیل نسل پرستی کو فروغ دیتے ہوئے فلسطینیوں کی نسل کشی کر رہا ہے۔

