ٹرمپ کے ایک ’لفظ ‘ کے ٹوئیٹ نے دنیا میں ہنگامہ کھڑا کر دیا ، ایسا لفظ کہ پڑھ کر آپ چکرا جائیں گے

واشنگٹن (نیوز ڈیسک) امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے جب سے اقتدار سنبھالا ہے، بلکہ جب سے وہ سیاست کے میدان میں کودے ہیں، کوئی دن ایسا نہیں جاتا کہ جب ان کی جانب سے کوئی مضحکہ خیز حرکت سامنے نہ آئی ہو۔ ہفتے کے روز سوشل میڈیا ویب سائٹ ٹویٹر پر بھی انہوں نے انوکھی طرز کی عجیب حرکت کر دی، جس کے بعد سوشل میڈیا پر ان کا مذاق اڑانے کا سلسلہ ایسا شروع ہوا ہے کہ تھمنے میں نہیں آ رہا۔

ہفنگٹن پوسٹ کی رپورٹ کے مطابق ڈونلڈ ٹرمپ کے ٹویٹر اکاﺅنٹ پر کی گئی ایک ٹویٹ میں صرف لفظ We پوسٹ کیا گیا، جو ان کے تقریباً تین کروڑ فالوورز تک پہنچا، مگر جلد ہی یہ ٹویٹ ڈیلیٹ کر دی گئی۔ تب تک ڈونلڈ ٹرمپ کے کروڑوں فالوورز کی نظر اس پر پڑ چکی تھی۔ جلد ہی لوگوں نے لفظ WEکے ساتھ اپنی مرضی کے الفاظ لکھ کر جملہ مکمل کرنا شروع کردیا اور پھر یہ سلسلہ ایسا چلا کہ اب تک رکنے میں نہیں آیا۔ بہت سے لوگوں نے تو #WE ہیش ٹیگ کے زریعے اپنے مطالبات بھی پوسٹ کرنا شروع کر دیے ہیں جبکہ اکثر لوگوں نے امریکا کے روس کے ساتھ تعلقات، ہیلتھ کیئر، ڈونلڈ ٹرمپ کی سفارتی و معاشی پالیسی اور دیگر اہم معاملات پر تنقید کیلئے بھی اس ہیش ٹیگ کو استعمال کرنا شروع کر دیا ہے۔

سوزان ڈیوس نامی ٹویٹر صارف نے لکھا ”ڈونلڈ ٹرمپ نے صرف WEلکھ کر ٹویٹ کردیا۔ اب یہ ڈیلیٹ کردیا گیا ہے لیکن انٹرنیٹ سے کچھ بھی غائب نہیں ہوسکتا۔“

پٹ گریفن نامی صارف نے لکھا ”ڈونلڈ ٹرمپ نے WE ٹویٹ کیا اور پھر ڈیلیٹ کردیا، لیکن ایک لمحے میں ہی اسے ایک ہزار لائک اور ری ٹویٹ ملے۔“

ایک انٹرنیٹ صارف نے WEکے بعد are doomed لکھ کر جملہ "We are doomed." مکمل کردیا، یعنی ”ہم تباہ ہوگئے۔“

کیون او کیفی نامی صارف نے لکھا کہ صدر ٹرمپ دراصل کہنا چاہ رہے تھے کہ "We will never, never, never see political stability in this country." یعنی ”ہم اس ملک میں کبھی سیاسی استحکام نہیں دیکھیں گے۔“

ایک صارف کرسٹیان نائٹ میئرز نے روسی صدر ولادیمیر پیوٹن اور ڈونلڈ ٹرمپ کی ایک تصویر پوسٹ کی جس میں دونوں نیم برہنہ حالت میں گھوڑے پر بیٹھے نظر آتے ہیں اور ساتھ لکھا "We are together." یعنی”ہم دونوں ساتھ ہیں۔“