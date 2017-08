30لاکھ لائیکس،اوباما کی ٹویٹ نے نیا ریکارڈ قائم کردیا

واشنگٹن(این این آئی)سابق امریکی صدر براک اوباما کی جانب سے ٹوئٹ کی گئی تصویر نے 30لائیکس لے کر نیا ریکاڈ قائم کردیا ہے۔

عرب ٹی وی کے مطابق سماجی رابطے کی ویب سائٹ ٹوئٹر پر باراک اوبامانے ٹویٹ میں جنوبی افریقہ کے رہنما نیلسن مینڈیلا کے قول درج کیے اور ساتھ میں اپنی تصویر لگائی جس میں وہ مختلف نسلوں کے بچوں سے ملاقات کر رہے ہیں۔امریکی ریاست ورجینیا کے شہر شارلٹس ول میں ہونے والی نسلی ہنگامہ آرائی کے تناظر میں سابق امریکی صدر باراک اوباما کی جانے والی اس ٹویٹ کو اب تک 30 لاکھ مرتبہ 'لائیک' کیا جا چکا ہے۔ٹویٹ میں لگائی گئی تصویر 2011 میں ان کے سرکاری فوٹوگرافر پیٹ سوزا نے لی تھی جب اوباما نے میری لینڈ میں بچوں کے ڈے کیئر سینٹر کا دورہ کیا تھا۔

"No one is born hating another person because of the color of his skin or his background or his religion..." pic.twitter.com/InZ58zkoAm