لندن(ڈیلی پاکستان آن لائن)نوبل یافتہ پاکستانی ملالہ یوسفزئی کو آکسفورڈ یونیورسٹی میں داخلہ مل گیا ہے جہاں وہ سیاست ، فلسفہ اور معاشیات کے مضامین پڑھیں گی جبکہ بین الاقوامی یونیورسٹی میں داخلہ ملنے پر ملالہ پرجوش ہیں ۔

آسٹریلوی پارلیمنٹ میں یہ خاتون سینیٹر برقع پہن کر آگئی، افراتفری پھیل گئی، لیکن یہ کام کیوں کیا؟ جان کر ہر مسلمان کو غصہ آجائے

سماجی رابطے کی ویب سائٹ ٹوئٹر پر ملالہ نے اپنے پیغام میں لکھا کہ میں آکسفورڈ جانے کے لیے بے حد پرجوش ہوں جبکہ تمام اے لیولز طلبہ نے اچھا کام کیا اوریہ ایک مشکل ترین سال تھا۔آخر میں انہوں نے مستقبل کے لیے نیک تمناؤں بھی اظہار کیا ہے ۔ملالہ کے اس اعلان کے بعد ٹوئٹر صارفین نے اپنی خوشی کا اظہار کرتے ہوئے ان کو مبارکباد یں دینا شروع کردی ہیں۔

So excited to go to Oxford!! Well done to all A-level students - the hardest year. Best wishes for life ahead! pic.twitter.com/miIwK6fNSf