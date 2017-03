سی آئی اے واٹس ایپ کے ذریعے ٹی وی سیٹ ، موبائل فونز اور گاڑیوں کو قابو میں کر کے جاسوسی کر رہی ہے: وکی لیکس

نیویارک ( ڈیلی پاکستان آن لائن)واٹس ایپ نے جہاں پیغام رسانی کے لئے بہت زیادہ آسانیاں پیدا کی ہیں ۔ روزانہ اس میں جدت لاتے ہوئے نئے فیچرز متعارف کرائے جا رہے ہیں تاہم اب وکی لیکس نے ایک نیا انکشاف کیا ہے جس کے بعد واٹس ایپ استعمال کرنے سے قبل آپ کئی بار سوچیں گے۔وکی لیکس نے انکشاف کیا ہے کہ امریکن خفیہ ایجنسی سی آئی اے واٹس ایپ کو ہیک کرکے صارفین کی معلومات چوری کرتی ہے جبکہ اس کے ذریعے موبائل فونز، ٹی وی سیٹ اور دیگر الیکڑانک ڈوائسز کو آڈیو ڈوائس میں بدل کر ان کی نجی گفتگو کو سنتی ہے. یہاں تک کہ سی آئی اے واٹس ایپ صارفین کی گاڑیوں کو بھی کنٹرول کر سکے گی

وکی لیکس نے امریکی سی آئی اے کی خفیہ دستاویزات ریلیزکردیں،یورپ،مشرق وسطیٰ اور افریقاکی ہیکنگ میں ملوث ہونے کا انکشاف

Why is this dangerous? Because until closed, any hacker can use the security hole the CIA left open to break into any iPhone in the world. https://t.co/xK0aILAdFI