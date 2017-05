کلبھوشن یادیو کا مقدمہ عالمی عدالت میں لڑنے کے لئے بھا رتی وکیل نے1روپیہ فیس لی:سشما سوراج

نئی دہلی(ڈیلی پاکستان آن لائن)بھارتی وزیر خارجہ سشما سوارج نے کہا ہے کہ عالمی عدالت انصاف میں بھارتی وکیل ہریش سالوے نے کلبھوشن کے کیس کے دفاع کیلئے صرف ایک روپیہ فیس لی۔

’کلبھوشن یادیوکا عالمی عدالت میں دفاع نہ کرتے تو اچھا تھا ‘

بھارتی وزیرخارجہ نے سوشل نیٹ ورکنگ سائٹ ٹوئٹر پرٹوئٹ کیا ہے کہ کلبھوش کیس کے دفاع کیلئے بھارتی وکیل نے بھارتی سرکار سے ایک روپیہ فیس طلب کی۔انہوں نے اپنے قانون ماہر ین اور وکیل ہریش سالوے کا بھی شکریہ ادا کیا جنہوں نے عالمی عدالت میں کلبھوشن یادیو کیس پر بھارتی حکومت کا بھرپور دفاع کیا ۔

Not fair. #HarishSalve has charged us Rs.1/- as his fee for this case. https://t.co/Eyl3vQScrs