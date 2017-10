قندھار ملٹری بیس پر کار بم دھماکہ ، 40 فوجی ہلاک ، متعدد زخمی

کابل (ڈیلی پاکستان آن لائن) افغان صوبے قندھار میں ملٹری بیس پر ہونے والے کار بم دھماکے میں چالیس فوجی ہلاک اور متعدد زخمی ہوگئے ہیں۔

افغان میڈیا کے مطابق بدھ اور جمعرات کی درمیانی شب صوبہ قندھار کے ضلع میوند میں واقع فوجی چھاﺅنی پر کار بم حملہ کیا گیا جس کے نتیجے میں 40 فوجی ہلاک ہوئے ہیں۔ بی بی سی سے منسلک صحافی علی حسینی نے دعویٰ کیا ہے کہ افغان وزارت دفاع نے دھماکے کی تصدیق کردی تاہم ہلاکتوں کے بارے میں تفصیلات فراہم نہیں کیں جبکہ طالبان نے دعویٰ کیا ہے کہ اس دھماکے میں 60 فوجی مارے گئے ہیں۔

Afghan Defense Ministry confirmed d last night attack on army base N Kandahar. No detail about casualties. Taliban claims 60 soldiers killed



افغان ٹی وی چینل ’ طلوع نیوز‘ کے ویب ایڈیٹر حیات امانت نے اپنے ٹوئٹر پیغام میں کہا ہے کہ ملٹری بیس پر ہونے والے کار بم دھماکے میں 70 فوجی ہلاک اور 30 سے زائد زخمی ہوئے ہیں۔

Update: at least 70 soldiers been killed and 30 more other wounded in a car bomb attack in #Kandahar's Maiwand district.