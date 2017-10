بھارت کا اعلاج کے منتظر تمام پاکستانیوں کو طبی ویزے جاری کرنے کا اعلان

نئی دلی(ڈیلی پاکستان آن لائن ) بھارتی وزیرخارجہ سشما سوراج نے دیوالی کی خوشی میں علاج کے منتظر تمام پاکستانیوں کو ویزے جاری کرنے کا اعلان کیا ہے۔

سماجی رابطے کی ویب سائٹ ٹویٹر پر اپنے پیغام میں بھارتی وزیرخارجہ سشما سوراج کا کہنا تھا کہ دیوالی کے پرمسرت موقع پر بھارت تمام زیرالتوا کیسزمیں طبی ویزے جاری کرے گا۔ جب کہ بھارتی وزیرخارجہ نے اپنی ٹویٹ میں پاکستان میں تعینات بھارتی ہائی کمیشن کو ٹیگ کرتے ہوئے ہدایات جاری کی ہیں کہ علاج کے منتظر پاکستانی مریضوں کو ویزے جاری کئے جائیں۔

On the auspicious occasion of Deepawali, India will grant medical Visa in all deserving cases pending today. @IndiainPakistan