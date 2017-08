جاپان پر گرایا گیا ایٹم بم لے جانے والا بحری جہاز 72سال بعد مل گیا

واشنگٹن(ڈیلی پاکستان آن لائن)دوسری جنگ عظیم میں سمندر میں ڈوبنے والے امریکی بحری جنگی جہاز ”انڈیناپولس“ کو 72 سال بعد تلاش کر لیا گیا ہے۔

جہاز اٹھارہ ہزار فٹ کی گہرائی سے ملا ہے۔ جہاز کو تلاش کرنے والے ٹیم کے سربراہ اور مائیکرو سافٹ کے شریک بانی پول ایلن کے مطابق اس جہاز کے ملنے پر وہ شکر گزار ہیں۔انڈینا پولس نامی اس جہاز کو ایک چاپانی آبدوز نے 30 جولائی 1945 کو فلپائین کے قریب سمندر میں میزائل سے نشانہ بنا کر ڈبو دیا تھا۔

اس واقعے میں1200سے زیادہ لوگ سمندر میں ڈوب گئے تھے جن میں سے 316کو پانچ دنوں

We've located wreckage of USS Indianapolis in Philippine Sea at 5500m below the sea. '35' on hull 1st confirmation: https://t.co/V29TLj1Ba4 pic.twitter.com/y5S7AU6OEl