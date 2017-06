امریکہ کی پاکستان کو حملوں کی مبینہ دھمکی ،سینئر صحافی سید طلعت حسین کا دعویٰ

واشنگٹن (ڈیلی پاکستان آن لائن )سینئر صحافی سید طلعت حسین نے دعویٰ کیاہے کہ وائٹ ہاوس کے نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزر میک ماسٹر نے پاکستانی حکام کو مبینہ طور پر دھمکی دی ہے کہ اگر حقانی نیٹ ورک کے دہشتگردوں نے امریکہ کے مغوی شہریوں کو قتل کیا تو امریکہ پاکستان پر حملہ کر دے گا ۔

معروف صحافی سید طلعت حسین نے ٹویٹر پر پیغام جاری کرتے ہوئے کہا کہ میک ماسٹر کی جانب سے دی جانے والی یہ دھمکی سرکاری حکام کے ذریعے پہنچائی گئی اور یہ دھمکی کابل حملوں کے رد عمل میں دی گئی ہے ،تاہم اس خبر کی سررکاری سطح پر کسی طرح سے تصدیق یاتردید نہیں ہو سکی ہے ۔

#Trump Admin's NSA McMaster has told Pak officials that US could attack Pak if US hostages held by Haqqanis are killed.