راجستھان سے آئی ایس آئی کے مبینہ ایجنٹ سمیت 3 پاکستانیوں کو گرفتار کر لیا گیا : بھارت نے نیا شوشہ چھوڑ دیا

نئی دہلی (ڈیلی پاکستان آن لائن ) ”را “ایجنٹ کلبھوشن یادیو کی پاکستان میں دہشتگردی اور انکشافات سے توجہ ہٹانے کی ناکام کوشش کرتے ہوئے بھارت نے آئی ایس آئی کے مبینہ ایجنٹ کو گرفتار کر نے کا دعویٰ کر دیا جس پر بھارتی فوج اور ایئر فورس سے متعلق اہم معلومات پاکستان بھیجنے کا الزام لگایا گیاہے۔

”ہندوستان ٹائمز “ کے مطابق بھارتی فوج نے دعویٰ کیا ہے کہ اس نے پولیس کے ساتھ مشترکہ آپریشن کے دوران ریاست راجستھا ن سے پاکستانی خفیہ ایجنسی آئی ایس آئی کے ایک مبینہ ایجنٹ اور دیگر 2پاکستانیوں کو گرفتار کیا ہے ۔

بھارتی میڈیا کی رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ پاکستانی ایجنٹ حاجی خان کو خفیہ اطلاعات کی بنیاد پر جیسل میر کےگاﺅں میں ایک گھر سے گرفتار کیا گیاجو مبینہ طور پر اہم اطلاعات آئی ایس آئی کو دے رہا تھاجس کے قبضے سے خفیہ دستاویز بھی ملے ہیں ۔حکام کا کہنا ہے کہ حاجی خان کو چند ماہ قبل بھی گرفتار کیا گیاتھا مگر ناکافی شواہد کی بناپر رہا کر دیا گیا تھا جو پاکستان آتا جاتا رہتا ہے جسے جمعہ کے روز دوبارہ گرفتار کیا گیا ہے ۔

2 Pak nationals were detained over suspicion. Nothing suspicious found during interrogation by various agencies: SP Jaisalmer #Rajasthan pic.twitter.com/n60BcU3k2T