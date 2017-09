امریکی نائب صدر کی شاہد خاقان عباسی سے ملاقات، خطے کی سلامتی کیلئے پاکستان کے ساتھ مل کر کام کرنا چاہتے ہیں: مائیک پنس

نیو یارک (ڈیلی پاکستان آن لائن) وزیر اعظم شاہد خاقان عباسی کی اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی کے اجلاس کے موقع پر امریکی نائب صدر مائیک پنس سے سائیڈ لائن ملاقات ہوئی ۔ امریکی نائب صدر کا کہنا تھا کہ خطے کی سلامتی کیلئے پاکستان کے ساتھ مل کر کام کرنا چاہتے ہیں۔

پاکستانی وزیر اعظم سے سائیڈ لائن ملاقات کے موقع پر امریکی نائب صدر نے کہا کہ امریکہ پاکستان سے تعلقات کو اہمیت دیتا ہے۔ امریکہ پاکستان کے ساتھ طویل مدتی شراکت داری چاہتا ہے ۔ انہوں نے کہا کہ خطے کی سلامتی کیلئے پاکستان کے ساتھ مل کر کام کرنا چاہتے ہیں اور پاکستان سے بہتر تعلقات کیلئے نئی راہیں تلاش کر رہے ہیں۔

Prime Minister Shahid Khaqan Abbasi met with US @VP Mike Pence during the #UNGA session in New York pic.twitter.com/A6rfATpQTe