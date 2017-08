فرانسیسی شہر مارسیل میں کار سوار نے دو مختلف بس سٹاپس پر لوگوں کو کچل دیا، ایک خاتون ہلاک ،متعدد افراد زخمی

پیرس (ڈیلی پاکستان آن لائن) فرانس کے ساحلی شہر مارسیل میں ایک کار سوار نے دو مختلف بس سٹاپس پر لوگوں کو کچل دیا جس کے نتیجے میں ایک خاتون ہلاک جبکہ متعدد افراد زخمی ہو گئے۔

فرانسیسی میڈیا کے مطابق ایک کار سوار نے ساحلی شہر میں پہلے ایک بس سٹاپ پر لوگوں کو کچلا جس کے بعد وہ اس سے اگلے بس سٹاپ پر پہنچ گیا اور لوگوں کو روند دیا۔ واقعے کی اطلاع ملتے ہی پولیس کی بھاری نفری جائے وقوعہ پر پہنچ گئی اور کار کے ڈرائیور کو گرفتار کرلیا۔ حادثہ پیش آنے کے بعد فرانسیسی آرمی بھی موقع پر پہنچ کر علاقے کو گھیرے میں لے چکی ہے۔

#UPDATE At least one dead in #Marseille after car crashes into people at two different bus stops, suspected driver arrested: police sources