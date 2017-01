امریکہ کا صدر بننے کے بعد ڈونلڈ ٹرمپ کی پہلی سنگین غلطی جس نے دنیا میں ان کا تماشہ بنا دیا

واشنگٹن(ڈیلی پاکستان آن لائن)نو منتخب امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ اپنی حرکتوں کی وجہ سے انتخابی مہم میں بھی خبروں کی زینت بنے رہے اور حلف لینے کے بعد ایک مرتبہ پھر اپنی ایسی غلطی کی وجہ سے تماشہ بنا بیٹھے جو لوگوں کو بالکل ہی توقع نہیں تھی۔ انہوں نے سادہ سے الفاظ کے ہجے ہی غلط کر دیئے جس کی وجہ سے سوشل میڈیا پر ہنگامہ برپا ہوگیا۔ تفصیلات کے مطابق جہاں سکیورٹی سے متعلق ملاقاتیں ہوگی،دنیا کے اہم سربراہوں سے اہم فون کالز کے ذریعے رابطہ کیا جائے گا،کاروباری حضرات کے ساتھ بزنس کیلئے رابطہ کرنے کیلئے سماجی رابطے کی ویب سائٹ کا سہارا لیا جاتا ہے۔ اسی طرح نئے امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے امریکی عوام مائیکرو بلاگنگ ویب سائٹ ٹوئٹر پر بات کرتے ہوئے لکھا کہ ”عظم امریکی عوام“بطور 45 ویں صدر مجھے آپ کی خدمت کرنے پر فخر ہے۔جب ڈونلڈ ٹرمپ نےحروف تحریر کیے تو وہ غلطی سے ’honored‘ کی بجائے’honered‘ لکھ گئے۔

تاہم اس غلطی کے ذمہ دار شائد وہ تھے یا ان کے اکاؤنٹ کوچلانے والا عملہ جو بھی تھا یہ ٹوئٹآن کی آن میں 21.1 ملین لوگوںکے پاس پہنچ گیا۔امریکی صدر کے ایک فالور نے لکھا کہ”مجھے ’honored‘لکھنے کی بجائے ’honered‘لکھنا زیادہ پسند ہے“۔اسی طرح ڈونلڈ ٹرمپ کے فالوورز نے ان کی اس غلطی پر اپنے خیالات کا مختلف انداز میں اظہار کیا۔ایک فالور ٹامی کیمپبل نے لکھا کہ یہ’honered‘کیا ہوتا ہے کیا یہ روسی سپیلنگ ہیں۔

What is "honered"? Is that Russian spelling? https://t.co/vS3YRmOSWX