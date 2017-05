ٹرمپ کا سعودی عرب سے اسرائیل کا سفر، 2 تاریخی کارنامے سرانجام دے دیے

تل ابیب (ڈیلی پاکستان آن لائن) امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ اپنے پہلے غیر ملکی دورے کے دوران سعودی عرب سے اسرائیل پہنچ چکے ہیں۔ اسرائیل پہنچتے ہی انہوں نے تاریخ کا رخ بدل دیا اور دو ایسے کام کردیے جو آج سے پہلے کبھی بھی نہیں ہوئے تھے۔

تفصیلات کے مطابق امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ سعودی عرب سے تاریخ کی پہلی براہ راست پرواز کے ذریعے اسرائیل پہنچے ہیں۔ اس سے پہلے سعودی عرب سے کبھی بھی کوئی فلائٹ براہ راست اسرائیل نہیں گئی لیکن ڈونلڈٹرمپ نے اپنے اس دورے کے دوران تاریخ بدل کر یہ کام بھی کردیا۔ انہوں نے اپنے دورہ سعودی عرب کے دوران میزبان ملک سے 360 ارب ڈالر کے مختلف معاہدے کیے جن میں 110 ارب ڈالر کے دفاعی منصوبے بھی شامل ہیں۔

علاوہ ازیں ڈونلڈ ٹرمپ نے اسرائیل پہنچنے پر ایک اور تاریخ رقم کرتے ہوئے یہودیوں کے مقدس مقام دیوار گریہ پر حاضری دی ۔ انہوں نے دیوار گریہ پر ہاتھ رکھ کر دعا مانگی اور اس کے بعد دیوار کی دراڑمیں پرچی پر لکھا ہوا اپنا ایک پیغام بھی چھوڑا۔ اس موقع پر انہوں نے یہودی ربیوں کی مخصوص ٹوپی بھی پہن رکھی تھی اور ان کے ساتھ کوئی بھی اسرائیلی حکومتی عہدیدار موجود نہیں تھا۔ یہ پہلا موقع ہے جب کسی بھی امریکی صدر نے یہودیوں کے مقدس مقام دیوار گریہ پر حاضری دی ہو۔

It was deeply meaningful to visit the holiest site of my faith and to leave a note of prayer.

???? Associated Press (AP) pic.twitter.com/9xzpZQywL2