ہوائی جہاز میں سفر کرنے والے مرد حضرات کے لئے خوشخبری ۔۔ ۔امریکی ایئرلائنز نے ایسا کام کردیا کہ اب ہر کوئی اس جہاز میں ہی سفرکرنا چاہے گا

ٹیکساس(ڈیلی پاکستان آن لائن) امریکہ کی نجی ایئرلائن نے پرواز ہی خواتین کے حوالے کردی،پائلٹ سمیت پورا عملہ ہی خواتین پر مشتمل ہوگا،سوشل میڈیا پر تصاویر بھی جاری کردی گئیں ۔

’’اے بی سی نیوز‘‘ کے مطابق’’ساؤتھ ویسٹ ایئرلائنز‘‘ کا شمار دنیا کی سستی ترین سفری سہولیات فراہم کرنے والی نجی ایئرلائن میں ہوتا ہے لیکن صنفی بنیادوں پر برابری کا شعور اجاگر کرنے کے لیے کمپنی نے ایک پرواز کو خواتین عملے ہی کے حوالے کردیا۔ ایئر لائن نے سان فرانسسکو سے سینٹ لوئیس جانے والی بوئنگ ’’ 737 میکس 8‘‘ جیسے جدید ترین طیارے کی پرواز کو ’’اَن مینڈ‘‘ یعنی(مرد عملے کے بغیر) کا نام دیا ہے کیونکہ اس پرواز میں پائلٹ سمیت پورا عملہ ہی خواتین پر مشتمل تھا جبکہ اس حوالے سے ایئر لائن نے سوشل میڈیا پر تصاویر بھی جاری کی ہیں۔



ایوی ایشن کے شعبے سے منسلک ماہرین نے ’’اَن مینڈ‘‘ پرواز کو سراہتے ہوئے کہا ہے کہ دنیا بھر کے کمرشل پائلٹس میں خواتین کی تعداد صرف 6 سے 7 فیصد ہے، اس صورت حال میں ’’ساؤتھ ویسٹ ایئرلائنز‘‘ کی ’’اَن مینڈ‘‘ کو خواتین عملے پر مشتمل اولین کہا جاسکتا ہے۔ایئر لائن حکام کا کہنا ہے کہ کمپنی نے اس سے پہلے بھی پروازوں کے لیے خواتین پر مشتمل( کرو ) تشکیل دے چکی ہے۔ اس کے علاوہ ایئر لائن نے 5 خواتین کو فضائی شعبے کی تعلیم حاصل کرنے کے لیے سکالر شپ بھی دی ہے۔

The first "unmanned" Southwest flight on a @BoeingAirplanes 737 MAX 8! All-female Crew pic taken before flying STL - SFO. pic.twitter.com/7V8ir6PBZa