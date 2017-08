ریاست ایریزونا کے دارالحکومت میں ٹرمپ کے خلاف مظاہرہ، پولیس کی شیلنگ سے سڑکیں میدان جنگ بن گئیں

فینکس (ڈیلی پاکستان آن لائن) امریکی ریاست ایریزونا کے دارالحکومت فینکس میں ہزاروں افراد سڑکوں پر نکل آئے اور صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے خلاف احتجاجی مظاہرہ کیا۔ مظاہرین کو روکنے کیلئے پولیس بھی میدان میں آئی اور اندھا دھند آنسو گیس کی شیلنگ شروع کردی جس کے بعد سڑکیں میدان جنگ بن گئیں۔

امریکی میڈیا کے مطابق صدر ڈونلڈ ٹرمپ فینکس کے ایک کانفرنس ہال میں اپنے حمایتیوں سے خطاب کررہے تھے کہ اسی دوران ہزاروں شہری ریاستی دارالحکومت میں سڑکوں پر نکل آئے اور ٹرمپ کی کانفرنس والے ہال کے باہر شدید احتجاج کیا۔۔ مظاہرین نے ہاتھوں میں پلے کارڈز اور پانی کی بوتلیں اٹھا رکھی تھیں۔ اس موقع پر ڈونلڈ ٹرمپ کے حمایتی بھی مظاہرین کے مد مقابل آگئے اور ایک دوسرے کے خلاف نعرے بازی شروع ہوگئی جس کے بعد پولیس کو بیچ بچاﺅ کیلئے میدان میں کودنا پڑا۔

پولیس نے مظاہرین کو منتشر کرنے کیلئے آنسو گیس کی شدید شیلنگ کی جبکہ دونوں اطراف کے مظاہرین نے ان پر پانی کی بوتلیں پھینکنا شروع کردیں جس کے بعد فینکس کی سڑکیں میدان جنگ بن گئیں۔

BREAKING VIDEO : Police deploy tear gas canisters during Trump rally in Phoenix pic.twitter.com/GozOolhyzk

Police are deploying chemical weapons against protesters outside Trump's Phoenix rally pic.twitter.com/Afqr3q04ni