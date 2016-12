مسافروں سے بھرالیبیاءکا طیارہ ہائی جیک ، مالٹا میں اتار لیاگیا

ویلٹا (ڈیلی پاکستان آن لائن ) لیبیا کا مسافر طیارہ ہائی جیک کرکے مالٹا میں اتار لیاگیا، جہاز میں 118افراد سوار تھے ۔

غیرملکی میڈیا کے مطابق لیبیا ءکی قومی ایئرلائن’ افریقیہ ایئرویز ‘ کی ہائی جیک ہونیوالے پرواز لیبیا کے شہر سبھا سے تریپولی جارہی تھی اور دوران پروازہی ایئربس اے 320 میں سوار دو ہائی جیکرز نے طیارے کو دھماکے سے اڑانے کی دھمکی دی جبکہ ایک ہائی جیکر نے دستی بم پاس ہونے کا دعویٰ کیا جس کے بعد طیارے کا کنٹرول حاصل کرلیا، طیارے میں 111مسافر اور عملے کے سات افراد سوارتھے۔

جریدے ’ٹائمزآف مالٹا‘ کے مطابق وہ معمر قذافی کا حامی ہے اور اگر اس کے مطالبات پورے کیے گئے تو وہ تمام مسافروں کو چھوڑنے کو تیار ہیں تاہم ابتدائی طورپر ہائی جیکرز کے مطالبات کے بارے میں معلوم نہیں ہوسکا۔

مالٹا کے وزیراعظم جوزف مسقط نے بتایاکہ ’انہیں ہائی جیکنگ کی صورتحال سے آگاہ کیاگیا، سیکیورٹی اور ایمرجنسی آپریشن شروع کردیئے گئے ‘۔

Informed of potential hijack situation of a #Libya internal flight diverted to #Malta. Security and emergency operations standing by -JM