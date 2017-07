کینڈین وزیراعظم جسٹن ٹروڈو کی مندرمیں دیسی،انداز میں شرکت

ٹورنٹو(این این آئی)کینیڈا کے وزیر اعظم جسٹن ٹروڈو نے ٹورنٹو میں واقع ’ شری سوامی نارائن مندر‘کی 10 ویں سالگرہ کی تقریب میں شرکت کی۔

غیر ملکی میڈیارپورٹس کے مطابق تقریب میں جسٹن ٹروڈو کے’ دیسی‘ اورمنفرد انداز نے سب ہی کو حیران کر دیا۔ وہ ایک روایتی نیلابھارتی کرتا پاجاما پہنے ، گردن میں پھولوں کے ساتھ نظر آئے۔سالگرہ کی تقریب میں ان کے ہمراہ ترجمان سابق وزیر بیرونی معاملات اور کینیڈا میں موجودہ ہندوستانی سفیر ’ویکاس سوراپ ‘نے بھی شرکت کی۔اس موقع پر ٹروڈو کا کہنا تھا کہ یہ مندرسکون اور سماجی رابطوں کو برقرار رکھنے کی بہترین جگہ ہے۔

The BAPS Mandir is more than an architectural masterpiece – It’s truly a place for community. Happy 10th anniversary! #bapstoronto10 pic.twitter.com/kh5S1T3oIE