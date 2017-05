مانچسٹر کنسرٹ میں دھماکے کی ویڈیو منظرعام پر آ گئی، دھماکے کیسے اور کب ہوا اور پھر وہاں موجود افراد کیا کرتے رہے؟ لرزہ خیز مناظر سامنے آ گئے

مانچسٹر (ڈیلی پاکستان آن لائن) امریکی گلوکارہ آریانا گرینڈے کے مانچسٹر میں ہونے والے کنسرٹ میں بم دھماکے کی ویڈیوزمنظرعام پر آ گئی ہیں۔ یہ ویڈیوز مختلف کیمروں سے بنی ہے جن میں دھماکے کی آواز اور اس کے بعد پیدا ہونے والی صورتحال دیکھی جا سکتی ہے۔

پہلی ویڈیو جو گریگوری نامی شخص نے اپ لوڈ کی جو ایرینا کے باہر کھڑی گاڑی میں لگے کیمرے سے بنی جس میں دھماکے کی آواز صاف سنائی دیتی ہے۔ اس ویڈیو میں اگر آپ بائیں جانب غور سے دیکھیں تو آپ کو روشنی کا ایک بگولہ نظر آئے گا اور پھر دھماکے کی آواز سنائی دیتی ہے۔ جو نے ویڈیو اپ لوڈ کرتے ہوئے لکھا ”اگر آپ بائیں جانب دیکھیں تو دھماکہ نظر آئے گا اور آواز سنائی دے گی۔ میں نے اپنی زندگی میں اس سے پہلے کبھی اتنا ڈر محسوس نہیں کیا۔“

If you look towards the left you see the explosion and hear the bang. I hope to GOD everyone is ok, and so glad Jess and Em are. #manchester pic.twitter.com/q81KHGEJ6E