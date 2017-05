مقبوضہ کشمیر میں بھارتی فوجیوں کے طرف سے جیپ پر باندھا گیا یہ جوان توآپ کو یاد ہوگا،ذمہ دار افسر کو ایوارڈ ملنے کے بعد پہلی مرتبہ اس نوجوان فاروق ڈار نے بھی خاموشی توڑدی، دل کی بات کہہ دی

سرینگر(ڈیلی پاکستان آن لائن)بھارتی فوج کی جانب سے جیپ کے سامنے باندھے جانیوالے اور جارحیت کا شکار ہونیوالے کشمیری نوجوان فاروق ڈار نے پہلی بار خاموشی توڑتے ہوئے بھارتی حکام سے سوال پوچھا ہے کہ ”میں صرف ایک چیز پوچھنا چاہتا ہوں کہ کیا میں جانور تھا جو مجھے اس طرح باندھ کر سب کے سامنے نمائش کے طور پر گھمایا گیا؟“بھارتی خبر رساں ادارے ہندوستان ٹائمز سے گفتگو کرتے ہوئے فاروق ڈار نے مزید پوچھا کہ ”کیا میں کوئی بھینس کیا بیل تھا“۔

یاد رہے کہ کچھ عرصہ قبل بھارتی میجر لیتل گوگی کی جانب سے کشمیری نوجوان کو کو جیپ کے سامنے رسیوں سے باندھ کر بطور انسانی ڈھال استعمال کیا گیا تھا جس کی ویڈیو سوشل میڈیا پر وائرل ہوگئی تھی اور پوری دنیا کی جانب سے بھارتی فوج کی شدید تنقید کا نشانہ بنایا گیا تھا۔سوشل میڈیا پر وائرل ہونے والی ویڈیو میں بھارتی فوجیوں کی جانب سے کہا گیا کہ ”جو لوگ بھی پتھر پھینکتے ہیں ان کے ساتھ بھی ایسا ہی سلوک کیا جائےگا“۔

سماجی رابطے کی ویب سائٹ ٹوئٹر پر ایک صارف کی جانب سے بھارتی فوج پر شدید تنقید کی گئی اور کہا گیا کہ ”جیپ کے سامنے کشمیری نوجوان کو انسانی ڈھال کے طور پر باندھا گیا،بھارتی کہاں ہیں،کرکٹرز فیل ہوگئے ہیں اور انسانی ہمدردی کے لئے کام کرنے کے لئے تنظیمیں کہاں ہیں“؟

Kashmiri boy tied infront of vehicle by Indian army used as human shield. Where r the Indian media, failed cricketers & HR groups. #Kashmir pic.twitter.com/uqhjtkE0o5