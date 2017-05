مانچسٹر میں دھماکہ کس تنظیم نے کیا؟ سوشل میڈیا پر ایسی ویڈیو جاری ہو گئی کہ پورے یورپ میں کھلبلی مچ گئی

مانچسٹر (ڈیلی پاکستان آن لائن) انگلینڈ کے شہر مانچسٹر میں امریکی گلوکارہ کے کنسرٹ کے دوران دھماکے کے نتیجے میں اب تک 22 افراد ہلاک ہو 50 سے زائد زخمی ہو چکے ہیں لیکن اب تک کسی جماعت نے باضابطہ طور پر اس کارروائی کی ذمہ داری قبول نہیں کی تاہم سوشل میڈیا پر جاری ہونے والی ایک ویڈیو نے پورے یورپ میں کھلبلی مچا دی ہے۔

تفصیلات کے مطابق ایک جانب جہاں داعش کے کارکنان کی جانب سے اس دھماکے پر جشن منانے کی خبریں منظرعام پر آ رہی ہیں تو دوسری جانب داعش کے ایک کارکن کی ویڈیو بھی منظرعام پر آ گئی جس میں وہ اس دھماکے کو ”شروعات“ بتا رہا ہے اور مزید حملوں کی دھمکی بھی دے رہا ہے۔

ویڈیو دیکھیں۔۔۔

????‼️???????? UK: Unconfirmed #ISIS video message posted after #ManchesterArena terror attack. 19 dead and 59 injured people by suicide bomber. pic.twitter.com/HuzYk2fjuD