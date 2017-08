”پاکستان سے جنگ کا اسی طرح انتظار ہے جس طرح اپنے محبوب سے ۔۔۔“افغان جنرل نے ایسی شرمناک بات کہہ دی کہ آپ بھی کہیں گے انہیں سبق سکھائے بغیر گزارانہ ہو گا

کابل (ڈیلی پاکستان آن لائن )پاکستان نے دہشت گردی کے خلاف جنگ میں 70ہزار سے زائد قیمتی جانیں قربان کردیں اور کئی ٹریلین ڈالر کا نقصان اٹھا یالیکن پھر بھی امریکہ اور افغانستان پاکستان کے خلاف بیان بازی کرتے رہتے ہیں ۔افغان حکومت نے بھی ماضی میں کئی بار پاکستان پر دہشت گردوں کو پناہ دینے کے حوالے سے جھوٹے الزامات لگائے ہیں جبکہ پاکستان کا سب سے بڑا دشمن بھارت بھی اسی قسم کی زبان استعمال کرتا ہے ۔جھوٹے الزامات کے بعد اب افغان آرمی کے جنرل پاکستان سے جنگ کی بھی باتیں کر رہے ہیں ۔حال ہی میں افغان آرمی کے میجر جنرل ڈی لانگ نے مائیکرو بلاگنگ ویب سائٹ پر پیغام دیتے ہوئے کہا ہے کہ پاکستان سے براہ راست جنگ پر ایسے ہی خوشی ہو گی جیسے کسی کو اپنے محبوب کے ساتھ شادی پر ہوتی ہے ۔انہوں نے مزید کہا کہ ہماری خواہش پوری ہو گی ۔واضح رہے کہ یہ پہلا موقع نہیں ہے کہ جب کسی افغانی جنرل نے پاکستان سے جنگ کی خواہش کا اظہار کیا اس سے قبل گزشتہ سال مئی میں افغان آرمی چیف جنرل قدام شاہ شمیم نے کہا تھا کہ اگر سرحد پار سے جارحیت بند نہ ہوئی تو فوجی طاقت کا آخری آپشن استعمال کیا جائے گا ۔ان کا کہنا تھا کہ ڈیوڈرنڈ لائن کے ساتھ جارحیت کا جواب دینے کے لیے فوج کا استعمال کیا جا سکتا ہے ۔

A direct war with Pakistan will be as joyful as getting married with the love of your life..a desire to be achieved in sha Allah stay tuned. pic.twitter.com/cdbvK4IiLk