نوازشریف کو سالگرہ پر بھارتی وزیر اعظم مودی کی مبارکباد ، نیک خواہشات کا اظہار

نئی دیلی (ڈیلی پاکستان آن لائن ) بھارتی وزیرا عظم نریندر مودی نے نوازشریف کو سالگرہ کی مبارکباد دیتے ہوئے نیک خواہشات کا اظہار کیا ہے ۔

وزیر اعظم پاکستان میاں نوازشریف کی آج 66ویں سالگرہ منائی جار ہی ہے جس کیلئے پارٹی کارکنوں کی جانب سے تیاریاں جاری ہیں اورملتان میں خصوصی کیک بھی تیار کیا گیاہے ۔ اس موقع پر بھارتی وزیر اعظم نریندر مودی نے ٹویٹر پیغام کے ذریعے اپنے پاکستانی ہم منصب کو مبارکباد کا پیغام بھیجا ہے جس میں انہوں نے نوازشریف کیلئے لمبی عمر اور صحت کی دعا کی ہے اور نیک خواہشات کا اظہار کیا۔

روسی وزارت دفاع کا طیارہ بحیرہ اسود میں گر کر تباہ ، 91مسافر سوارتھے

Birthday wishes to Pakistan PM Mr. Nawaz Sharif. I pray for his long and healthy life.