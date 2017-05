پاکستانی شہری سے شادی کرنیوالی بھارتی لڑکی عظمیٰ نے واپسی پر بھارت میں قدم رکھتے ہی کیا کیا؟تصویر سامنے آگئی

نئی دہلی(ڈیلی پاکستان آن لائن)پاکستان شہری طاہر علی کی اہلیہ بھارتی خاتون ڈاکٹر عظمیٰ اسلام آباد ہائیکورٹ سے اجازت ملنے کے بعد واہگہ بارڈر کے راستے بھارتی پہنچ گئی ہے جہاں پر اس کا والہانہ استقبال کیا گیا جبکہ ڈاکٹر عظمیٰ کی ایک ایسی تصویر بھی سامنے آگئی ہے جس میں واپسی پر بھارت میں قدم رکھتے ہی وہ جھک کر اپنے دائیں ہاتھ سے زمین کو چھوتے ہوئے نظر آرہی ہے۔

بھارتی میڈیا کے مطابق وزیرخارجہ سشما سوراج کی جانب سے ڈاکٹر عظمیٰ کو واپسی پر خوش آمدید کہا گیا ۔سشما سوراج نے سماجی رابطے کی ویب سائٹ ٹوئٹر پیغام جاری کرتے ہوئے کہا کہ ”عظمیٰ ،بھارت کی بیٹی کو واپسی پر خوش آمدید کہتی ہوںاورمعذرت خواہ ہوں آپ کو جو بھی مشکلات کا سامنا کرنا پڑا.

Uzma - Welcome home India's daughter. I am sorry for all that you have gone through.