رام رحیم سنگھ کی گرفتاری کے بعد پھوٹنے والے ہنگاموں پر قابو پالیا گیا، ہلاکتوں کی تعداد 32 ہوگئی

نئی دہلی (ڈیلی پاکستان آن لائن) سکھ مذہبی رہنما گرمیت رام رحیم سنگھ کی گرفتاری کے بعد پھوٹنے والے ہنگاموں پر کرفیو کے ذریعے قابو پالیا گیاہے۔ دوسری جانب پنجاب اور ہریانہ کی ہائی کورٹ نے گرو کی منقولہ و غیر منقولہ جائیدادوں کی تفصیلات طلب کرلی ہیں۔ ادھر ہنگاموں میں زخمی ہونے والا ایک شخص ہسپتال میں دم توڑ گیا جس کے بعد ہلاکتوں کی تعداد 32 ہوگئی ہے۔

بھارتی میڈیا کے مطابق آج صبح بھارتی فوج، ریپڈ ایکشن فورس اور پولیس کی بھاری نفری سرسہ میں ڈیرہ سچا سودا تنظیم کے ہیڈ کوارٹر میں داخل ہوگئی ، جبکہ آرمی نے پنجاب کے شہر مانسا میں فلیگ مارچ بھی کیا۔ پنکچولہ (جہاں کیس کی سماعت ہوئی اور ہنگامے ہوئے) سمیت سرسہ اور ہریانہ کے اکثر اضلاع میں کرفیو نافذ کردیا گیا ہے ، پنجاب کے 10 اضلاع میں بھی غیر معینہ مدت تک کرفیو نافذ رہے گا۔ ریاست نئی دہلی کے کئی اضلاع میں بھی کرفیو لگادیا گیا ہے جبکہ اتر پردیش کے کئی اضلاع میں دفعہ 144 نافذ ہے۔ آرمی کے میدان میں آنے کے بعد حالات پر قابو پالیا گیا ہے۔

یہ بھی پڑھیں: مذہبی رہنما کی گرفتاری، بھارت میں ہنگامے پھوٹ پڑے،30 افراد ہلاک 300 سے زائد زخمی، کرفیو نافذ ، فوج طلب کر لی گئی

بھارت میں جنسی زیادتی کیس میں عدالت کی جانب سے مجرم قرار دیے جانے کے بعد گرفتار ہونے والے گرمیت رام رحیم سنگھ کے مریدوں نے ہریانہ کے ضلع پنکچولہ میں شدید ہنگامہ آرائی کی جس کے نتیجے میں 31 افراد ہلاک اور 300 سے زائد زخمی ہوگئے ، آج (ہفتہ کو) ایک زخمی ہسپتال میں دم توڑ گیا جس کے بعد ہلاکتوں کی تعداد 32 ہوگئی ہے۔

Along with Army & Rapid Action Force, Police has also entered the premises of #DeraSachaSauda HQ in Haryana's Sirsa #RamRahimSingh pic.twitter.com/Y5tVg1BCp4 — ANI (@ANI) August 26, 2017



ادھر پنجاب اور ہریانہ کی ہائی کورٹ میں جنسی زیادتی کیس کی سماعت ہوئی ۔ ہائی کورٹ نے ہریانہ کی حکومت کو آڑے ہاتھوں لیا اور اپنے ریمارکس میں کہا کہ حکومت نے اپنے سیاسی مفادات کیلئے پنکچولہ کو جلنے دیا۔ ہائی کورٹ نے حکومت سے گرمیت رام رحیم سنگھ کی منقولہ و غیر منقولہ جائیدادوں کی تفصیلات طلب کرتے ہوئے کیس کی مزید سماعت 29 اگست تک ملتوی کردی ہے۔ خیال رہے کہ جمعہ کو کیس کی سماعت کے دوران ہائی کورٹ نے حکم دیا تھا کہ ہنگاموں کے دوران جتنا بھی نقصان ہوگا وہ گرمیت سنگھ کی جائیداد سے پورا کیا جائے گا۔

Army & Rapid Action Force have entered the premises of #DeraSachaSauda HQ in Haryana's Sirsa #RamRahimSingh pic.twitter.com/hoq3mCXcLx — ANI (@ANI) August 26, 2017



یاد رہے کہ گرمیت رام رحیم سنگھ کو جنسی زیادتی کیس میں پیر کے روز سزا سنائی جائے گی ، انہیں روہتک کی جیل میں رکھا گیا ہے۔ قانونی ماہرین کا خیال ہے کہ رام رحیم سنگھ کو 2002 سے چلنے والے جنسی زیادتی کیس میں 7 سال تک قید کی سزا سنائی جا سکتی ہے۔اب دیکھنا یہ ہوگا کہ کرفیو کے باعث قابو میں آنے والے حالات مزید بگڑنے سے بچے رہیں گے یا پھر پیر کو مجرم کو سزا سنائے جانے کے بعد دوبارہ شروع ہو جائیں گے۔ بھارتی وفاقی حکومت پنجاب اور ہریانہ کی صوبائی حکومتوں کے ساتھ مل کر اس حوالے سے حکمت عملی تیار کر رہی ہے۔

Outside visual of Rohtak district prison in Sunaria where Dera chief #RamRahimSingh is lodged. #Haryana pic.twitter.com/uyuZmhgZKh — ANI (@ANI) August 26, 2017