امریکی صدر ٹرمپ نے صحافیوں کے ڈنر میں شامل نہ ہونے کا اعلان کردیا

واشنگٹن (آن لائن) امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے اعلان کیا ہے کہ وہ اس برس 29 اپریل کو میڈیا اور مشہور شخصیات کے لیے وائٹ ہاؤس میں منعقد کیے جانے والے خصوصی عشائیے میں شامل نہیں ہوں گے۔وائٹ ہاؤس میں ہونے والی یہ سالانہ تقریب اپنی رونق کے لیے مشہور ہے جس میں مشہور شخصیات، نامور صحافی اور سیاست دانوں کے ساتھ ساتھ عموماً امریکی صدر بھی شریک ہوتے ہیں۔

ڈنر میں شرکت نہ کرنے سے متعلق اپنے ایک ٹوئیٹ لکھا ہے کہ میں اس برس وائٹ ہاؤس کے کورسپانڈنٹ ایسوسی ایشن ڈنر میں شامل نہیں ہوں گا۔ برائے کرم ایک دوسرے کو مبارک باد دپیش کریں اور ایک بہترین شام گزاریں۔' ادھر وائٹ ہاؤس میں کورسپانڈنٹ ایسوسی ایشن نے ایک بیان میں کہا ہے کہ اس نے صدر کے اعلان کا نوٹس لیا ہے لیکن ڈنر پہلے کی طرح اب بھی پہلی ترمیم، یعنی اظہار رائے کی آزادی، اور صحت مند جمہوریت میں میڈیا کے اہم کردار کو سراہنے کے لیے بطور جشن منایا جائے گا۔

I will not be attending the White House Correspondents' Association Dinner this year. Please wish everyone well and have a great evening!