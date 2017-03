اتر پردیش کے انتہا پسند وزیر اعلیٰ یوگی آدیتہ ناتھ کی خوشنودی بھارتی صحافی کو مہنگی پڑ گئی ،سوشل میڈیا پر شدید تنقید کا سامنا

نئی دہلی(ڈیلی پاکستان آن لائن) صحافت ہمیشہ سے ہی حکومت پر مثبت تنقید کے ذریعے عوامی مسائل اجاگر کرتی رہی ہے، لیکن بھارت میں ایک صحافی کو اپنی متنازعہ رپورٹنگ کی وجہ سے سوشل میڈیا پر شدید تنقید کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔

بھارتی صحافی گوررو ساونت نے اتر پردیش کے نئے وزیر اعلیٰ یوگی آدیتہ ناتھ کی تعریف کرتے ہوئے سوشل میڈیا سائٹ ٹوئٹر پر لکھا ” یوگی آدیتہ ناتھ کی جانب سے قائم کئے گئے تحفظ گائے مرکز (گاﺅشالہ) میں 350کے قریب گائیں ہیں، یوگی جب اس مرکز میں آتے ہیں تو گائے کے بہت سارے بچھڑے ان کے پاس دوڑتے ہوئے چلے آتے ہیں، وہ انہیں ”گر(دعائیں) “دیتے ہیں اور چارا ڈالتے ہیں“۔

More than 350 cows at the Gorakhnath temple Gaushala. Several calves ran to Yogi Adityanath as he reached & gave them Gur & their feed