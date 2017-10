کان پور میں بیٹی کی سالگرہ پر پاکستان سے محبت والے غبارے لگانے والے شخص کو گرفتار کر لیا گیا

کان پور(ڈیلی پاکستان آن لائن) کسی بھی انسان کے لئے سالگرہ کا دن یادگار ہوتا ہے ا ور ہر انسان اس دن کو بھرپور انداز میں منانے کی کوشش کرتا ہے، خاص طور پر جب پیاری بیٹی کی سالگرہ ہوتو باپ اور ماں دونوں اس دن پر خاص اہتمام کرتے ہیں ، بھارت میں ایسا ہی اہتمام کیا ایک باپ نے جس نے اپنی بیٹی کی سالگرہ پر درجنوں رنگ برنگے غبارے لگائے ، کمرے میں سجائے گئے غباروں کو غور سے دیکھنے پر باپ کے ہاتھوں کی طوطے اڑ گئے کیوں کہ اسی وقت اتر پردیش کی پولیس کو غباروں پر لکھی گئی عبارت کے بارے میں کسی نے اطلاع دی اور پولیس حکام نے فوری طور پر سالگرہ منانے والے باپ کو گرفتار کر لیا۔

تفصیلات کے مطابق بھارتی ریاست اترپردیش کے شہر کان پور کی پولیس نے ایک شخص کو گرفتار کیا جس نے اپنی بیٹی کی سالگرہ کی تقریب میں ”I LOVE PAKISTAN“ کی عبارت سے مزین غبارے لگا ئے تھے،

پولیس کا کہنا تھا کہ ہمیں شک ہے کہ مذکورہ شخص کا تعلق کہیں پاکستانی خفیہ ادارے آئی ایس آئی سے تو نہیں ہے۔ پولیس نے تمام غبارے بھی ضبط کر لئے ہیں جبکہ غبارے بنانے والی فیکٹری پر بھی چھاپے مار کر ہزاروں غبارے قبضے میں لئے ہیں۔

پولیس سٹیشن پر اہلکار غبارے پھلا کر چیک کر رہے ہیں جبکہ انڈین میڈیا بھی اس خبر کو خوب مصالحے لگا کر نشر کر رہا ہے۔ سوشل میڈیا صارفین نے بھی پولیس اہلکاروں کی غباروں میں ہوا بھرتے ہوئے تصاویر اپ لوڈ کر کے دل کی خوب بھڑاس بھی نکالی ہے۔

BJP ki sarkar UP may and 'I love Pakistan' balloons found in Kanpur! Gasp! Ghor anarth. pic.twitter.com/SQid6jYGUN