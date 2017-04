اسرائیل نے دمشق کے بین الاقوامی ہوائی اڈے پر فضائی حملہ کر دیا

یروشلم (ڈیلی پاکستان آن لائن ) اسرائیل نے دمشق کے ہوائی اڈے پر فضائی حملہ کر دیا ۔حملے کے نتیجے میں کسی جانی یا مالی نقصان کے بارے میں ابھی تک پتہ نہیں چل سکا ۔

عرب میڈیا کے مطابق اسرائیلی طیارے نے دمشق کے بین الاقوامی ہوائی اڈے اور مضافات کو نشانہ بنایا تاہم ابھی تک حملے کی باقاعدہ طور پر تصدیق نہیں کی گئی ۔حملے کے نتیجے میں ہوائی اڈے کے قریب تیل یا گیس کے جلنے کی تصاویر سامنے آئی ہیں ۔

Photo shows Burning of fuel or gas near Damascus International Airport ... pic.twitter.com/zriL2t4tS0