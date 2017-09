سعودی خواتین کو ڈرائیونگ کی اجازت ملنے پر ’’ایوانکاٹرمپ‘‘ کی مبارکباد

واشنگٹن (آئی این پی)امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی بیٹی ’’ایوانکا ‘‘نے سعودی خواتین کو ڈرائیونگ کی اجازت ملنے پر مبارک باد پیش کرتے ہوئے اسے حکومت کا ایک تاریخی قدم قرار دیدیا ۔

غیر ملکی میڈیا کے مطابق سماجی رابطے کی ویب سائٹ ٹوئٹر پر اپنی ایک ٹویٹ میں ایوانکا کا کہنا تھا کہ خواتین کی ڈرائیونگ پر پابندی کا خاتمہ ہونے کے بعد آج کے دن کو تاریخی اہمیت حاصل ہوگئی ہے ۔میری رائے میں سعودی حکومت نے درست سمت میں یہ ایک بڑا اور اہم قدم اٹھایا ہے۔

1:2 Today was a historic day for women in Saudi Arabia as a decree was announced to lift the ban on women drivers. #SaudiArabia