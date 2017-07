’جب میں حاملہ تھی تو نوازشریف نے مجھے۔۔۔‘ جمائمہ خان نے انتہائی سنگین بات کہہ دی

لندن (ڈیلی پاکستان آن لائن )سپریم کورٹ کی جانب سے پاناما کیس میں نوازشریف کو نااہل قرار دیے جانے کی خبریں اس وقت انٹرنیشنل میڈیا کی زینت بنی ہوئی ہیں اور ایسے میں پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین عمران خان کی سابق اہلیہ جمائمہ خان نےنوازشریف کو نااہل قرار دیئے جانے پر خوشی کا اظہار کرتے ہوئے ٹویٹر پر پیٖغامات جاری کیےجبکہ ایک ٹویٹ انہوں نے ایسا بھی کیا جس ان کا کہناتھا کہ جب مجھ پر پاکستان میں سمگلنگ کا الزام لگایا گیا تو میں حاملہ تھی ۔

تفصیلات کے مطابق جمائمہ خان کا ٹویٹر پر اپنے پیغام میں کہنا تھا کہ ’اچھا ہوا اس شخص سے چھٹکارا مل گیا جس نے مجھے سمگلنگ کے جھوٹے الزام اس وقت جیل میں ڈالنے کی کوشش کی جب میں حاملہ تھی اوراس وقت میں دوسرے بچے کی ماں بننے والی تھی ‘۔اس سے قبل انہو ں نے ٹویٹرپر نوازشریف کو نااہل قرار دیئے جانے والی خبر کو شیئر کرتے ہوئے لکھا کہ ’گو نواز گو‘۔

Good riddance to the man who tried to get me jailed when I was pregnant with my 2nd child on trumped up (non bailable) charges of smuggling. https://t.co/dpy8Je14Dz