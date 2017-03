مشکوک پیکٹ برآمد ہونے پر وائٹ ہاﺅس بند کردیا گیا، سیکرٹ سروس کی تحقیقات جاری

واشنگٹن (ڈیلی پاکستان آن لائن) امریکی صدارتی محل وائٹ ہاﺅس کو مشکوک پیکٹ برآمد ہونے پر فوری طور پر خالی کرا کر بند کردیا گیا ہے۔

غیر ملکی میڈیا کے مطابق مشکوک پیکٹ برآمد ہونے پر سیکرٹ سروس کے اہلکاروں نے وائٹ ہاﺅس کے جنوبی حصے سے صحافیوں اور مہمانوں کو فوری طور پر باہر نکال کر تحقیقات شروع کردیں جبکہ صدارتی محل میں سنائپرز بھی تعینات کردیے گئے ہیں۔

سیکرٹ سروس کی جانب سے جاری ٹوئٹر بیان میں کہا گیا ہے کہ وائٹ ہاﺅس کے قریب سے ملنے والے مشکوک پیکٹ کی تحقیقات کر رہے ہیں۔

USSS is investigating suspicious package; security perimeter established & members of the public & media are being moved to safe a distance