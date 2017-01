بیجنگ (ڈیلی پاکستان آن لائن)چین کے ایک چڑیا گھر میں آنے والے سیاح کو شیر نے چیرپھاڑ ڈالا، وہاں موجود محافظ حیرت سے تکتے رہ گئے۔

پیپلز ڈیلی چائنا کے مطابق چین کے شہر ننگپو میں جب سیاح چڑیا گھر میں جانوروں کو دیکھنے گئے تو اس دوران ایک شیر نے حملہ کردیا ،اس حملے میں شیر نے ایک سیاح کو چیر پھاڑ ڈالا ،اس دوران سکیورٹی حکام اور دیگر لوگ اس کو بے بسی سے مرتے دیکھتے رہے لیکن ایک بھی اس کو بچانے کیلئے آگے نہیں بڑھا ،جب یہ شہر زندگی کی بازی ہارگیا تو اس شیر کو گولی مار کر ہلاک کردیا گیا۔



A man was attacked to death by a tiger in a zoo in Ningbo City, Zhejiang Province on Jan 29. The tiger was shot dead afterwards. pic.twitter.com/SH7F5LynQQ