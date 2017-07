پاکستان کا جھنڈا میرے لئے اہم ہے، اس ملک نے مجھے محبت دی، میرا حوصلہ بڑھایا: امریکی کوہ پیما

نیویار (ڈیلی پاکستان آن لائن)پاکستان کے خلاف دنیا بھر میں بے بنیاد پروپیگنڈہ کیا جاتا ہے ،یہاں چاروں طرف بم دھماکے ، ٹارگٹ کلنگ اور جلاﺅ گھیراﺅ کی خبریں ہی دنیا بھر میں پھیلائی جار ہی ہیںمگر جب کوئی غیر ملکی پاکستان آتا ہے تو وہ یہاں کے قدرتی حسن، لوگوں کی مہمان نوازی ، محبت، اخلاص اور پیار کا دیوانہ ہو جاتا ہے۔ ایسا ہی کچھ ہوا کے ٹو سر کرنے والی پہلی امریکی خاتون وینسا اوبرائن کے ساتھ جب وہ کے ٹو کی چوٹی پر پہنچیں تو یہاں کے پرامن لوگوں کے دلوں کی ترجمانی کرتے ہوئے انہوں نے پاکستان کا جھنڈا کے ٹو پر لہرا دیا ۔ پاکستان کی بلند ترین چوٹی سر کرنے والی پہلی امریکی خاتون وینسا اوبرائن نے کہا ہے کہ دنیا کا سب سے بہترین جھنڈا جو میں نے کے ٹو پر اٹھا رکھا ہے وہ جھنڈا پاکستان کا ہے، یہ وہ ملک ہے جس نے مجھے محبت دی میرا ساتھ دیا۔

پہلی امریکی خاتون کے ٹو سر کرنے میں کامیاب

سوشل نیٹ ورکنگ سائٹ ٹوئٹر پر کے ٹو کی بلندی پر پاکستان کا جھنڈا اٹھائے ہوئے اپنی تصویر اپ لوڈ کی ہے جس میں انہوں نے پاکستان سے انہیں ملنے والی محبت اور اس ملک سے اپنی محبت کا اظہار کیا ہے۔ تصویر کی ساتھ انہوں نے لکھا کہ جو جھنڈا میں نے اٹھا رکھا ہے وہ سب سے اہم جھنڈا ہے وہ پاکستان کا ہے اور پاکستان وہ ملک ہے جہاں سے مجھے محبت اور حوصلہ ملا ہے پاکستان زندہ باد۔

One most important flags I carried to the top of #K2 was #Pakistan, a country that has showed me so much love & support #PakistanZindabad pic.twitter.com/sM5oB9bIeL