نیویارک(ڈیلی پاکستان آن لائن)پاکستانی نژاد امریکی نوجوان نے نیویارک ایلیٹ پولیس ڈیپارٹمنٹ میں شمولیت اختیار کرکے تاریخ رقم کردی ہے۔تفصیلات کے مطابق پاکستانی نژاڈا مریکی سارجنٹ علی جاوید نے امریکہ شہر نیویارک کی ایلیٹ سٹی پولیس ڈیپارٹمنٹس کے ہنگامی یونٹ میں شمولیت اختیار کرکے پہلے مسلمان ہونے کا اعزاز حاصل کرلیا ہے۔

نیویارک پولیس ڈیپارٹمنٹ آفیسر سوسائٹی نے سماجی رابطے کی ویب سائٹ ٹوئٹر پرعلی جاوید کو مبارکباد دیتے ہوئے کہا کہ ”سارجنٹ علی نیویارک ایلیٹ پولیس ڈیپارٹمنٹ میں شامل ہوکر پہلے مسلمان اور پہلے پاکستانی ہونے کا اعزاز حاصل کرنے کے ساتھ تاریخ رقم کرنے جارہے ہیں“۔جبکہ اسلام آباد میں واقع امریکی سفارتخانے نے بھی سارجنٹ علی کو نیویارک ایلیٹ پولیس ڈیپارٹمنٹ میں شامل ہونے پر مبارکباد دی ہے۔

Sgt. Ali Javed making history by becoming the 1st #MuslimAmerican 1st #Pakistani #American to join the elite #NYPD #ESU protecting #NYC #USA pic.twitter.com/wFevYRTw87