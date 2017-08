ترک صوبے ازمیر میں دھماکہ، 8 افراد زخمی

انقرہ (ڈیلی پاکستان آن لائن) ترک صوبے ازمیر میں ایک دھماکے میں 8افراد زخمی ہوگئے ہیں۔

غیر ملکی خبر رساں ادارے کے مطابق ازمیر میں ایجیان کے ساحل کے قریب کچرے کے ڈبے میں ایک بم رکھا گیا تھا جو جمعرات کی صبح دھماکے سے پھٹ گیا، بم دھماکے کے نتیجے میں جیل عملے کی گاڑی کو نقصان پہنچا اور اس میں سوار 8 افراد زخمی ہوگئے۔



ترکی کے سرکاری ٹی وی کے مطابق دھماکہ مقامی وقت کے مطابق صبح 8 بجے ہوا جس کی وجہ سے بس میں موجود 6 افراد زخمی ہوئے۔

ویڈیو دیکھیں

Video reportedly showing the scene of the IED attack in #Izmir pic.twitter.com/I4a40iuQTJ