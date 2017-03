مریم نواز نے فیڈرل بورڈ میں اعلیٰ کارکردگی دکھانے والے طلبہ کو وزیراعظم ہاؤس بلالیا

اسلام آباد(ڈیلی پاکستان آن لائن)وزیراعظم میاں نواز شریف کی صاحبزادی مریم نوازنے فیڈرل بورڈ میں طلبہ کی اعلیٰ کارکردگی کو سراہتے ہوئے طلبہ کو وزیراعظم ہاؤس بلانے کا اعلان کردیا ہے۔تفصیلات کے مطابق سماجی رابطے کی ویب سائٹ ٹوئٹر پر مریم نواز نے پیغام جاری کیا کہ فیڈرل بورڈ کے امتحان میں طلبہ کی اعلیٰ کارکردگی وزیراعظم کے تعلیمی اصلاحات کا نتیجہ قراردیا ہے۔

انہوں نے کہا کہ وزیراعظم کے تعلیمی اصلاحات کا پروگرام پھل لارہا ہے اور اسلام آباد کے دیہی علاقوں میں 107 کمپیوٹر لیب وزیراعظم کی تعلیمی اصلاحات کا حصہ ہیں۔مریم نواز نے مڈل سٹینڈرز امتحانات میں نمایاں پوزیشن حاصل کرنے والے طلبہ کو وزیراعظم ہاؤس بلانے کا اعلان کیا اور ساتھ ہی ان کا کہنا تھا کہ 97 مائیکرواساتذہ کو مائیکرو سافٹ کی طرف سے ماسٹر ٹرینرز کی تربیت دی جائے گی جو بعد میں طالبات کو ٹریننگ دی گے۔

Prime Minister Education reform prog bearing fruit. Will invite the achievers to PM house for Shabash ???? pic.twitter.com/1PEBvg951o