شاہد خاقان عباسی کے منتخب ہوتے ہی مریم نواز بھی میدان میں آگئیں ،ایسا پیغام جاری کردیاکہ مخالفین کو مرچیں لگ جائیں گی

اسلام آباد (ڈیلی پاکستان آن لائن ) مسلم لیگ ن کے رہنما شاہد خاقان عباسی کے منتخب ہوتے ہی نواز شریف کی صاحبزادی مریم نوازبھی میدان میں آگئیں ،ایک بار پھر اپنی بات دہرا کر سب کو حیران کردیا ۔

تفصیل کے مطابق شاہد خاقان عباسی کے منتخب ہونے کے بعد مائیکرو بلاگنگ ویب سائٹ ٹوئٹر پر پیغام دیتے ہوئے مریم نواز نے کہا کہ شاہد خاقان عباسی بھی نواز شریف ہے ۔انہوں نے کہا کہ نواز شریف کا ہر سپاہی نواز شریف ہے ،کس کس نواز شریف کو روکو گے ؟۔واضح رہے کہ سپریم کورٹ کی جانب سے نواز شریف کی نااہلی کے بعد مریم نواز نے ایک ٹوئٹ میں پیغام دیا تھا کہ 2018میں نواز شریف کی بھر پور جیت کے لیے آج پختہ سڑک بن گئی ہے ،اب انہیں کوئی نہیں روک سکے گا ،روک سکتے ہو تو روک لو ۔مریم نواز کی جانب سے اس پیغام کے بعد سوشل میڈ یا پر ہنگامہ برپا ہو گیا تھا اور لوگوں نے مخصوص جملے ”روک سکتے ہو تو روک لو “کو طرح طرح کے انداز سے پیش کیا تھا ۔

Today will pave the way for Nawaz Sharif's resounding victory in 2018. He will be unstoppable. Insha'Allah. Rok sakte ho to rok lo !