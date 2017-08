وزارت اعظمی کا حلف اٹھاتے ہی شاہد خاقان عباسی کیلئے ایک اور سب سے شاندار خوشخبری آ گئی

اسلام آباد (ڈیلی پاکستان آن لائن) نو منتخب وزیراعظم شاہد خاقان عباسی کے حلف اٹھاتے ہی ان کیلئے سب سے شاندار خوشخبری آ گئی ہے اور یہ دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ وہ 45 دن کیلئے نہیں بلکہ حکومت کی مدت ختم ہونے تک وزیراعظم کی کرسی پر براجمان رہیں گے۔

تفصیلات کے مطابق مسلم لیگ کے شاہد خاقان عباسی آج قومی اسمبلی کے 28ویں وزیراعظم منتخب ہو گئے ہیں تاہم مستقل وزیراعظم کیلئے شہباز شریف کے نام پر مسلم لیگ تذبذب کا شکار ہوتی نظر آرہی ہے اور اسی وجہ سے امکان ظاہر کیا جا رہا ہے کہ شاہد خاقان عباسی حکومت کی مدت پوری ہونے تک وزیراعظم رہیں گے۔

معروف صحافی سید طلعت حسین نے سماجی رابطوں کی ویب سائٹ ٹوئٹر پر جاری اپنے پیغام میں کہا ” شاہد خاقان عباسی 221 ووٹوں کے ساتھ وزیراعظم بن گئے۔ امکان ہے کہ وہ حکومت کی مدت پوری ہونے تک وزیراعظم رہیں گے اور شہباز شریف مرکز میں نہیں آئیں گے۔“

Shahid Khaqan Abbasi with 221 votes becomes pm. He is likely to continue till the end of the tenure. Shehbaz may not come to Isb.